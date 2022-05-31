Национальный банк Украины изменил условия обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Новые правила заработают с 1 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ увеличил страховые суммы по договорам, более известным как "автогражданка". Они выросли со 130 тыс. грн. до 160 тыс. грн на одного потерпевшего за ущерб, причиненный имуществу потерпевших. А также до 320 тыс. грн на одного потерпевшего за ущерб, причиненный жизни и здоровью потерпевших (до изменений – 260 тыс. грн).

Также увеличены размеры страховой выплаты за ущерб, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления "европротокола". При оформлении документов о ДТП без участия полиции сумма вырастет до 80 тыс. грн на потерпевшего (до изменений эта сумма составляла 50 тыс. грн).

По данным регулятора, информация о заключенных электронных договорах "Зеленая карта" будет включаться в единую централизованную базу данных.

Это позволит пользователям получить исчерпывающую информацию по всем видам заключенных договоров страхования и защитить их от возможных мошеннических действий, связанных с манипулированием неполными данными.

Ранее НБУ разрешил банкам устанавливать свободный курс валюты для безналичного обмена. После чего банки начали вводить ограничения по снятию наличной валюты и ожидают раскачки курса от 35 до 42 гривен за доллар.

Также НБУ рекомендовал банкам предлагать реструктуризацию кредитов или кредитные каникулы для заемщиков.

Тем временем война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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