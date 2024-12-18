За последний год в Украине больше всего подорожали электроэнергия и овощи. По сравнению с ноябрем 2023-го в ноябре 2024-го электроэнергия стала дороже на 63,6%, овощи – на 62,9%.

Об этом сообщает Госстат.

Среди лидеров подорожания также масло – 30,7%, фрукты – 24,7%. Остальные категории товаров и услуг, согласно данным Госстата, стали дороже менее чем на 20%.

Среди товаров также значительно подорожало горючее — увеличение цен на 10,3%, а среди услуг: медицинские (амбулаторные) услуги – на 14,9%, образование — на 11,9%. Самые низкие темпы роста по сравнению с основными потребительскими категориями и услугами в сфере телекоммуникационных услуг – на 4,7%.

Напомним, что в 2025 году свет подорожает в полтора раза и начнет увеличиваться тариф на газ. Тариф на электроэнергию увеличится в полтора раза - примерно до 7 гривен за киловатт (сейчас 4,32 гривны за киловатт), прогнозирует председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Также эксперт заявил, что с каждым годом будет постепенно расти стоимость газа. В итоге она дойдет до 18-20 тысяч гривен за тысячу кубометров (сейчас цена составляет 7,99 тысяч гривен).

Также в следующем году сигареты подорожают минимум на 40 гривен.