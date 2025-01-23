Представитель украинской дипломатии прокомментировал заявление нового госсекретаря США Марка Рубио о необходимости для обеих сторон идти на компромиссы для прекращения российско-украинского конфликта.

Слова Георгия Тихого опубликовали телеграм-каналы.

"Давайте дождёмся официальных контактов украинской и американской сторон. Во время этих контактов будет возможность обсудить все параметры, подходы, ключевые детали, о которых вы бы хотели сегодня услышать", – сказал спикер МИД.

Он также сказал, что в настоящее время идёт подготовка визита в Киев спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский допустил переговоры с Путиным.

Война в Украине идёт 1065-й день. Последние новости с главными событиями 23 января 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Обозреватель Deep State фиксирует два российских продвижения за минувшие сутки – в районе Воздвиженки к востоку от Покровска и северо-западнее Курахово. Под Покровском ВСУ ведут контратаки в районе села Удачного. Ухудшается ситуация в Великой Новосёлке, куда уже можно попасть только пешком из-за присутствия неприятеля на флангах.

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