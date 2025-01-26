В последние дни в политических и дипломатических кругах Украины активно обсуждается якобы уже составленный Трампом и его командой план-график завершения войны за 100 дней. Утверждается, что он был передан американцами ряду европейских дипломатов. А от них попал в Украину. Отметим, что, на данный момент, мы не имеем подтверждений подлинности этого "плана". Однако, с учетом внимания общественности к теме мирного урегулирования, мы решили его опубликовать. Тем более, что часть его положений совпадает с тем, что уже заявляли Трамп и Келлог.

Итак, как утверждается, согласно "плану-графику", Трамп планирует провести телефонный разговор с Путиным в конце января-начале февраля. В начале февраля планируется обсудить план с украинскими властями.

По итогам общения Вашингтона с Москвой и Киевом переговоры могут быть либо поставлены на паузу (если никаких точек соприкосновения найти не удастся), либо продолжиться (если таковые точки будут найдены).

Во втором случае предусмотрен следующий дальнейший график.

Зеленский должен отменить Указ, которым запрещается вести переговоры с Путиным.



В течение февраля-первой половины марта 2025 года, предлагается провести встречу Трампа с Зеленским и Путиным (трехсторонняя встреча или две двухсторонние встречи - решат отдельно). На ней должны утвердить основные параметры мирного плана, а затем продолжить работу над соглашением на уровне спецуполномоченных.



Пока идут переговоры и продолжаются боевые действия Трамп не блокирует отправку военной помощи Украине.



С 20 апреля 2025 года (Пасха, которую в этом году в один день празднуют все христианские конфессии) по всей линии фронта предлагается объявить перемирие. При этом должны быть выведены все украинские войска из Курской области.



В конце апреля 2025 года должна начать работу Международная мирная конференция, которая зафиксирует соглашение между Украиной и РФ о завершении войны при посредничестве США, Китая, ряда стран Европы и "Глобального Юга".



В конце апреля начнется обмен пленными по формуле "всех на всех".

До 9 мая предусмотрена декларация Международной мирной конференции о завершении войны в Украине на основе согласованных параметров.

После 9 мая Украине предлагают не продлевать действие режима военного положения и мобилизацию.



В конце августа в Украине проводятся президентские выборы, а в конце октября – парламентские и местные.

Предлагаемые параметры соглашения, которое должно быть заключено в рамках Международной конференции:



1. Украина не будет членом НАТО и декларирует нейтралитет. Решение о запрете принимать Украину в Альянс должно быть утверждено на саммите НАТО.



2. Украина станет членом ЕС до 2030 года. ЕС берет на себя обязательства по послевоенному восстановлению страны.

3. Украина не сокращает численность армии. США обязуются продолжать поддержку для модернизации ВСУ.



4. Украина отказывается от военных и дипломатических попыток вернуть оккупированные территории. Но официально не признает суверенитет РФ над ними.

5. Часть санкций против РФ будут отменены сразу после заключения мирного соглашения. Часть - на протяжении трех лет в зависимости от соблюдения Россией параметров соглашения. Будут сняты все ограничения на импорт российских энергоносителей в ЕС. Но он, на протяжении определенного времени, будет облагаться европейцами специальной пошлиной, средства от которой направят на восстановление Украины.

6. К участию в выборах в Украине должны быть допущены партии, выступающие в защиту русского языка и за мирное сосуществование с Россией. Должны быть прекращены на госуровне все действия против УПЦ и русского языка.

7. Как особо проблемный выделен пункт о европейском миротворческом контингенте после завершения военных действий. С одной стороны, этого требует Киев в качестве гарантии безопасности. С другой стороны, категорически против РФ. По данному пункту должны быть проведены отдельные консультации между всеми сторонами.