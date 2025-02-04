Китай вводит 10-процентную пошлину на нефть и сельскохозяйственную технику из США. Также КНР вводит 15%-е пошлины на американский уголь и сжиженный газ.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

Новые тарифы начинают действовать с 10 февраля.

Одновременно китайские власти инициировали антимонопольное расследование в отношении компании Google.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обложил 10-процентной пошлиной все китайские товары. В то же время американский президент пока приостановил действие пошлин в отношении Мексики и Канады, начав с ними переговоры.

Вчера Трамп также объявил о планах провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщалось, Китай выразил несогласие с тарифами, заявляя, что "в торговой войне нет победителей", а Китай "будет защищать свои национальные интересы". По данным источников Bloomberg, Трамп заинтересован в начале переговоров с Пекином.

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