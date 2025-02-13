Китай предложил организовать встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Формат встречи не предусматривает участия президента Украины Владимира Зеленского, отмечает издание.

Также Пекин выразил готовность в содействии миротворческим усилиям в случае перемирия - в том числе Китай готов отправить своих миротворцев.

"Это абсолютно неосуществимо", считает источник издания в Белом доме.

Китай заинтересован в посреднической миссии, чтобы наладить контакт с Трампом из-за его таможенных пошлин, объясняет WSJ.

Опрошенные WSJ европейские чиновники считают, что Китай устраивает затягивание войны, расходующей военные ресурсы Европы и США, а также увеличивающей зависимость Москвы от Пекина.

При этом европейцы выразили опасение, что Трамп может поступиться европейскими интересами ради "большой сделки с Китаем".

Отметим, что Трамп уже сообщил о планах встречи с Путиным в Саудовской Аравии.

Также Трамп ответил на вопрос, поддерживает ли он, чтобы президент Украины уступил территорию или обменял ее для завершения войны.

"Ему придется делать то, что он должен, но его рейтинги, мягко говоря, не слишком высоки", - сказал Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете.

На вопрос, не будет ли Зеленский исключен из переговорного процесса, он сказал, что этого не будет, "пока он там", но дал понять, что Зеленского там может не быть после выборов.

"Пока он там. Но в какой-то момент вам также понадобятся выборы", - сказал Трамп.

Ранее мы анализировали, означают ли переговоры и заявления Трампа, Зеленского и Путина скорое завершение войны в Украине.