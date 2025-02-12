"Звонок Трампа и Путина снизил напряжённость, но за счёт Украины". Так британская информационная корпорация ВВС озаглавила статью, посвящённую телефонному разговору президента США и главы РФ.

"Новость о том, что лидеры двух наиболее вооружённых ядерных держав – России и США – провели, казалось бы, конструктивный и сердечный 90-минутный телефонный разговор, на первый взгляд, является долгожданным шагом на пути к более мирному миру <...>. Так, на данный момент градус накала снизился, однако этот позитивный шаг вполне может быть достигнут за счёт Украины", – пишет издание.

В ВВС добавляют, что сегодня министр обороны США Пит Хегсет сказал речь, которая стала "для многих в Украине ледяным душем, разбив многие из их надежд на безопасное будущее, свободное от угрозы дальнейших российских вторжений".

"Пит Хегсет предельно ясно изложил позицию США в отношении мира в Украине, и его слова, несомненно, будут приветствоваться Москвой. Никаких военных действий США в рамках каких-либо будущих соглашений о безопасности. Вероятность вступления Украины в НАТО мала. Реальной возможности вернуться к границам, существовавшим до 2014 года, когда Россия оккупировала и аннексировала Крым и поддерживала повстанцев на Донбассе, не существует", – пересказывает издание.

"Всё это резко контрастирует с часто повторяемой и теперь уже довольно пусто звучащей западной мантрой о сохранении поддержки Украины со стороны НАТО "столько времени, сколько потребуется". Трамп хочет скорейшего окончания этой войны, даже если для этого Украине придётся проглотить очень горькие пилюли", – добавляет ВВС.

Издание констатирует, что "12 февраля войдёт в украинский календарь как тяжёлый день, когда воцарилась новая и неприятная реальность".

Ряд других западных изданий также увидел в телефонном разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина попытку договориться о мире в Украине без участия Киева и стран Европы.

Так, своим заявлением о том, что Владимир Зеленский "как и президент Путин, хочет заключить МИР" Трамп перевернул трёхлетнюю политику США в отношении Украины, пишет информагенство Associated Press.

Эти слова, по оценке издания, "разрушили мантру эпохи Байдена" о том, что Банковая будет полноправным участником любых принимаемых относительно страны решений.

При этом Трамп не уточнил в своём посте в социальных сетях, как Зеленский будет участвовать в переговорах, которые он и Путин начали, подтверждает опасения АР газета New York Times.

"Украинцы, похоже, сталкиваются с силами, на которые у них мало рычагов влияния", – говориться в статье.

Отходом от политики США последних лет может стать и "возрождение потенциально позитивных отношений между США и Россией", отмечает издание NBC.

Накануне Трамп сообщил, где он хочет встретиться с Путиным, заверяя, что глава РФ "хочет, чтобы это (война с Украиной - Ред.) закончилось".