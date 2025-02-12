Появилось полное заявление президента США Дональда Трампа о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующий пост американский президент опубликовал в своей соцсети Truth.

"Я только что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить МИР. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном, встречу, которая намечена на пятницу в Мюнхене, делегацию возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио. Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные СМЕРТИ и РАЗРУШЕНИЯ. Да благословит Господь народы России и Украины!" - написал Трамп.

Напомним, сначала президент США позвонил Путину. Трамп и российский лидер дали официальный старт мирным переговорам по Украине.

Ранее Трамп подробно рассказал, о чем говорил с Путиным. Свою версию разговора Путина и Трампа опубликовали и в Кремле.