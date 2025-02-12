Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин дали официальный старт мирным переговорам по Украине.

Сегодня Трамп и Путин провели свой первый официальный разговор. Он был продолжительным - длился полтора часа.

Первым о содержании своего разговора с Путин сообщил Трамп, несколькими минутами позже была опубликована и версия Кремля.

О чем договорились?

Во-первых, открыть официальные переговоры по окончанию войны в Украине. Трамп обозначил круг лиц, которые будут их вести от США: госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпедставитель Трампа Стивен Уиткофф (сразу после визита которого в Москву и состоялся разговор). Путин заявил о готовность принять в Москве американских представителей для переговоров.

Примечательно, что в списке участников переговоров нет генерала Келлога, который является представителем Трампа по Украине. Ранее российские СМИ писали, что к нему в Москве негативное отношение, так как там его воспринимают как ставленника западной "партии войны".

Возможно, с этим и связана замена Келлога на Уиткоффа в переговорной группе.

Во-вторых, провести личные встречи на высшем уровне. Озвучено приглашение Путина к Трампу посетить Москву - что вряд ли бы произошло, если бы со стороны Трампа не было предварительного одобрения этой поездки.

Сам Трамп подтвердил договоренность о личной встрече.

В-третьих, в заявлениях обоих сторон констатируется общее стремление завершить войну в Украине - пока без фиксации каких-либо противоречий.

При этом отдельно Трамп в разговоре с Путиным высказался за скорейшую остановку боевых действий в Украине. Что соответствует ранее обсуждавшимся схемам, по которым США будут настаивать на остановке огня (а затем выборах в Украине и подписании уже окончательного мирного договора).

Песков в своем комментарии сказал, что Путин заявил Трампу о необходимости устранения первопричин украинского конфликта (под этим Москва понимает, в частности, недопущение членства Украины в НАТО).

В-четвертых, в целом комментарии разговора с обоих сторон были позитивными. Песков заявил, что Путин поддержал тезис Трампа о том, что наступило время работать вместе. Трамп же вообще ярко описал беседу: "Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне. Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "Здравый смысл". Мы оба очень твердо в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга".

В-пятых, Трамп заявил, что после разговора с Путиным позвонит Зеленскому и проинформирует его о беседе с президентом РФ.

Ранее Зеленский неоднократно призывал Трампа сначала поговорить с ним и только потом с Путиным, но президент США сделал ровно наоборот.

В настоящий момент разговор Трампа и Зеленского уже состоялся. О его содержании стороны пока не заявляли.