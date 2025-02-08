Несмотря на витающие в воздухе ожидания переговоров и скорого завершения войны в Украине, на постоянные призывы к этому со стороны Трампа и его администрации, на Банковой царят совсем иные настроения.

Из разговоров с несколькими источниками, близкими к Офису президента и к окружению Зеленского, складывается примерно такая картина.

Завершать войну в ближайшее время там не хотят. Озвученный спецпосланником Трампа план "перемирие-выборы-мир" считают неприемлемым, о чем, собственно, у Зеленского заявляют и публично.

Причины, по которым в ОП не хотят скорейшего завершения войны, те же, что и раньше. Аргументация команды президента – сейчас у Украины слабая позиция, а потому Киев не добьется хороших условий мира с реальными гарантиями безопасности, а значит нужно воевать дальше, потому что время работает против России. Оппоненты Зеленского называют иные мотивы Банковой выступать против прекращения огня – желание и дальше фактически бесконтрольно осваивать огромные бюджетные потоки военного времени, а также страх перед потерей власти на выборах, которые придется объявлять в случае завершения боевых действий.

Как бы там ни было, но общая линия у Зеленского остается прежней – на данном этапе переговоры не нужны. Более того, в его окружении уверены, что их и не будет и в ближайшее время война не закончится.

Там считают, что попытки Трампа найти мирное решение по тем или иным причинам провалятся. Либо с Европой он не найдет общего понимания, либо начнется резкое обострение между странами НАТО и РФ (например, на почве планов по ограничению российского судоходства по Балтийскому морю), либо с Путиным не договорятся (на это у украинских властей главная надежда), либо просто внимание Трампа переключится на какие-то другие проблемы и об обещаниях закончить войну в Украине новый президент США быстро забудет.

Заявления же Зеленского о "готовности к переговорам", о "скором завершении войны" и о "дипломатических усилиях" объясняются желанием соответствовать "мирной повестке" Трампа, а также реакцией на усиливающиеся стремления к миру в украинском обществе.

Но, повторимся, завершать войну и вести переговоры для этого с РФ на данном этапе Банковая не хочет, а потому основное внимание в общении с Вашингтоном она сосредоточивает не на обсуждении планов мирного урегулирования, а на двух вещах – поставки оружия и санкции против РФ.

Главной проблемой, для решения которой сейчас прилагаются основные усилия, у Зеленского видят угрозу прекращения Трампом американской военной и финансовой помощи. Сейчас все еще поставляется оружие из пакетов, утвержденных еще при Байдене. Но эти поставки закончатся, как только все запланированные объемы будут отгружены (и то их ещё может Трамп остановить). Новых решений по поставкам оружия нет и они пока даже в США не обсуждаются. Это Киев крайне беспокоит.

Поэтому главный упор сейчас делается на убеждение администрации Трампа поставки продолжить. Эта просьба доносится по разным каналам и с разными аргументами. В том числе через лобби ВПК в Республиканской партии, а также через убеждение команды Трампа, что сейчас на переговоры с Путиным идти ни в коем случае нельзя, потому что нужно "усилить позицию" за счет наращивания поставок оружия, иначе "все в мире будут считать Трампа слабаком, а Путина – главным альфа-самцом планеты".

Примерно такие же аргументы выдвигаются для убеждения усилить санкции.

Как говорят источники, если аргументы по санкциям команда Трампа ещё готова воспринимать (хотя даже по ним там нет единого мнения), то относительно продолжения военной помощи Украине новая администрация в Вашингтоне пока настроена крайне скептически, так как это идет вразрез с ее генеральной линией на сокращение расходов американского бюджета. Поставлять оружие готовы разве что только за деньги. Мол, покупайте "Пэтриоты" по миллиарду долларов за батарею и будет вам счастье.

Такой подход украинские власти не устраивает.

В качестве одной из идей для решения проблемы Киев предлагает передачу американцам месторождений полезных ископаемых в Украине в счет будущих поставок оружия. Однако пока идет война ценность этих месторождений сомнительна в виду проблемности их разработки.

Также забрасывается идея оплатить поставки американского оружия за счет конфискации замороженных российских активов. Но тут уже дело упирается в сопротивление европейцев, которые опасаются, что это нанесет удар по евро (основная часть российских активов заморожена в ЕС).

Но процесс убеждения американцев продолжить военную помощь, а также усилить санкции, украинские власти продолжают.

"Именно об этом львиную долю времени Киев говорит сейчас с американцами. Хотя процесс идет сложно. Но о переговорах с Путиным о завершении войны у Зеленского точно никто не говорит и даже думать не хочет. Там надеются на провал попыток Трампа быстро завершить войну. И не просто надеются, но и прикладывают для этого серьезные усилия, организуя, в частности, пиар-кампании в западных СМИ. Если же Трампу удастся договориться с Путиным и прийти к общему знаменателю с Европой по формуле завершения войны, то это будет для Банковой крайне неприятным сюрпризом", - заявил источник.

При этом, он говорит, что в украинской власти нет единства мнений по этому поводу. Часть представителей армии и спецслужб считает, что перемирие для Украины было бы выгодно, так как сейчас ситуация на фронте развивается не в пользу ВСУ.

"Но преобладающей пока остается позиция Зеленского, который исходит из того, что прекращать боевые действия в ближайшее время не нужно", - уточнил источник.