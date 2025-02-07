Новый президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне и поговорить с Владимиром Путиным.

"Я, вероятно, проведу встречу с президентом Зеленским на следующей неделе и, вероятно, буду говорить с президентом Путиным.

Я хотел бы, чтобы эта война закончилась по главной причине - погибает так много людей. Миллионы людей погибают в бою. В данном случае, в основном на поле боя 800 – 900 тысяч российских солдат погибли или очень тяжело ранены. И то же самое с украинскими. Примерно 700 тысяч с украинской стороны. Они дали цифры ниже, но я считаю, что эти цифры не верны.

Я хотел бы, чтобы это закончилось по гуманитарным соображениям. Ужасно, что происходит. У них открытые поля без защиты. Единственное, во что может попасть пуля, – это человеческое тело. И человеческое тело умирает, как только в него попадает пуля. Я хотел бы, чтобы это закончилось. Это абсурдная война никогда бы не началась, будь я президентом. Эта война никогда бы не началась", - заявил Трамп.

Ранее стало известно, о панике в Киеве, где боятся, что новый президент США Дональд Трамп договорился с президентом России Владимиром Путиным убрать Зеленского.

Также сообщалось, что США остановили помощь Украине, включая военную, в рамках указа Трампа о приостановке всего заграничного финансирования.