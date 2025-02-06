Президенту США Дональду Трампу в Конгрессе грозят импичментом после заявлений о планах "забрать" и выселить сектор Газа.

Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

Конгрессмен-демократ Эл Грин обвинил президента США в планах "этнических чисток" палестинцев и заявил, что инициирует процедуру импичмента.

"Этнические чистки - это не шутка, особенно когда это исходит от президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире, когда он может воплотить в жизнь то, что говорит", - сказал Грин.

"Движение за импичмент президента началось. Я встаю, чтобы объявить, что я внесу документ об импичменте против президента за предложенные и совершенные подлые поступки", - сказал демократ во время заседания палаты Конгресса.

Напомним, что планы Трампа уже раскритиковали практически все крупные страны мира, включая Китай, Россию и Европейский союз. Также против выступили ближневосточные государства.

Ранее западные медиа выразили сомнения в намерениях президента США переселить палестинцев из сектора Газа.