Президент США Дональд Трамп предложил Ирану заключить ядерное мирное соглашение, которое позволит исламской республике "мирно расти и процветать".

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

На своей странице в соцсети глава Белого дома призвал немедленно начать работать над этим соглашением.

"Я бы предпочел верифицированное ядерное мирное соглашение, которое позволит Ирану мирно расти и процветать. Мы должны начать работать над ним немедленно и устроить большой ближневосточный праздник, когда оно будет подписано и завершено", - сказано в публикации.

При этом он назвал сильно преувеличенными заявления о том, что США совместно с Израилем "собираются разнести Иран вдребезги".

"Я хочу, чтобы Иран был великой и успешной страной, но такой, которая не может иметь ядерного оружия", - добавил президент.

Отметим, накануне Трамп заявил, что дал своим советникам указание "уничтожить" Иран, если государство попытается его убить.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Соединенных Штатов подписал документ, который назвал "очень жёсткой" директивой, восстанавливающую кампанию "максимального давления" на Иран.

Тем временем президенты России Владимир Путин и глава Ирана Масуд Пезешкиан заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подписание прошло в Кремле по итогам переговоров.