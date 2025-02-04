Зеленский хочет ядерное оружие для компенсации отказа Украине на вступление в НАТО
Президент Владимир Зеленский хочет ядерное оружие как компенсацию за то, что Украину не примут в НАТО.
Об этом Зеленский заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.
"Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ", - сказал украинский президент.
Также Зеленский считает, что в случае, если Украину не возьмут в НАТО, РФ должна вернуть ее территории, поскольку, по его словам, она вторгалась для того, чтобы предотвратить вступление Киева в Альянс.
Напомним, Зеленский говорил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие.
Ранее американская газета The New York Times писала, что некоторые западные чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности.
Однако в Белом доме заявили, что США не собираются передавать Украине ядерное оружие.
В свою очередь Байден рассказывал, как заверял Владимира Путина, что США не примут Украину в НАТО и не дадут ей тактическое ядерное оружие, чтобы она не смогла ударить по Кремлю.
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