Президент Владимир Зеленский хочет ядерное оружие как компенсацию за то, что Украину не примут в НАТО.

Об этом Зеленский заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану.

"Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ", - сказал украинский президент.

Также Зеленский считает, что в случае, если Украину не возьмут в НАТО, РФ должна вернуть ее территории, поскольку, по его словам, она вторгалась для того, чтобы предотвратить вступление Киева в Альянс.

Напомним, Зеленский говорил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие.

Ранее американская газета The New York Times писала, что некоторые западные чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности.

Однако в Белом доме заявили, что США не собираются передавать Украине ядерное оружие.

В свою очередь Байден рассказывал, как заверял Владимира Путина, что США не примут Украину в НАТО и не дадут ей тактическое ядерное оружие, чтобы она не смогла ударить по Кремлю.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.