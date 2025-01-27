Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не должна была отдавать ядерное оружие.

Об этом украинский президент сказал в интервью итальянскому изданию Il Foglio.

"Нам не нужно было отдавать ядерное оружие. Это было тупо, совершенно нелогично", - заявил Зеленский.

Также он выступил с критикой в адрес экс-президента США Джо Байдена.

"Мне очень интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии (на встрече летом 2021 года - Ред.). История покажет", – сказал Зеленский.

При этом в том же интервью он комплиментарно высказался в адрес президента США Дональда Трампа.

Ранее газета The Times писала, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев.

После этого эксперты говорили, что Украина не сможет создать ядерную бомбу в обозримом будущем, а её появление не только не улучшит положение Киева в войне с РФ, но и создаст для него очень большие риски.

В свою очередь Путин заявил, что Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия "ни при каких обстоятельствах". Российский лидер утверждал, что Москва сможет отследить любые шаги Киева в этом направлении и даст на них "соответствующую реакцию".