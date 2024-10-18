"Ни при каких обстоятельствах". Путин заявил, что Россия не допустит создания Украиной ядерного оружия
Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия не допустит создание Украиной ядерного оружия "ни при каких обстоятельствах".
Об этом российский политик сказал в преддверии саммита БРИКС в Казани во время общения с журналистами ведущих изданий стран объединения.
Путин утверждает, что Москва сможет отследить любые шаги Киева в этом направлении и даст на них "соответствующую реакцию".
Также глава Кремля назвал вчерашнее заявление президента Украина Владимира Зеленского о том, что "Украина должна либо получить членство в НАТО, либо стать ядерной державой", "очередной провокацией".
На вопрос, как он относится к формуле "НАТО в обмен на территории" для окончания войны в Украине, российский президент дал понять, что против заморозки конфликта по линии фронта без договоренностей по урегулированию. Он заявил, что выступает против "перемирия на неделю, на две или на год" и что Москве "нужны условия прочного мира", которые "обеспечат интересы безопасности всех договаривающихся сторон".
В то же время Путин сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить войну в Украине "как можно быстрее".
Базой для возможного мирного документа он назвал проект Стамбульского соглашения, в котором был прописан нейтралитет Украины.
Касательно возможного участия РФ в "мирном саммите", который может состояться в Саудовской Аравии, глава Кремля сказал, что "место для нас комфортное, вопрос - что обсуждать", однако призвал Украину "для начала" отменить свой декрет о запрете переговоров с РФ.
При этом российский политик сказал, что Россия готова и далее продолжать войну в Украине, если не будет мирного соглашения.
Кроме того, Путин назвал "взвешенной" китайско-бразильскую мирную инициативу, которая подразумевает заморозку по линии фронта. По его мнению, это "хорошая база для поиска мира".
"Мы ознакомились с предложениями Бразилия и Китая лишь после того, как они появились публично, это хорошая база для поиска мира", - заявил российский лидер.
Ранее в Министерстве иностранных дел официально опровергли заявления о создании в Украине оружия массового уничтожения.
Также и Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, что "мы никогда не говорили, что планируем создать ядерное оружие".