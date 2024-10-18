Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия не допустит создание Украиной ядерного оружия "ни при каких обстоятельствах".

Об этом российский политик сказал в преддверии саммита БРИКС в Казани во время общения с журналистами ведущих изданий стран объединения.

Путин утверждает, что Москва сможет отследить любые шаги Киева в этом направлении и даст на них "соответствующую реакцию".

Также глава Кремля назвал вчерашнее заявление президента Украина Владимира Зеленского о том, что "Украина должна либо получить членство в НАТО, либо стать ядерной державой", "очередной провокацией".

На вопрос, как он относится к формуле "НАТО в обмен на территории" для окончания войны в Украине, российский президент дал понять, что против заморозки конфликта по линии фронта без договоренностей по урегулированию. Он заявил, что выступает против "перемирия на неделю, на две или на год" и что Москве "нужны условия прочного мира", которые "обеспечат интересы безопасности всех договаривающихся сторон".

В то же время Путин сказал, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить войну в Украине "как можно быстрее".

Базой для возможного мирного документа он назвал проект Стамбульского соглашения, в котором был прописан нейтралитет Украины.

Касательно возможного участия РФ в "мирном саммите", который может состояться в Саудовской Аравии, глава Кремля сказал, что "место для нас комфортное, вопрос - что обсуждать", однако призвал Украину "для начала" отменить свой декрет о запрете переговоров с РФ.

При этом российский политик сказал, что Россия готова и далее продолжать войну в Украине, если не будет мирного соглашения.

Кроме того, Путин назвал "взвешенной" китайско-бразильскую мирную инициативу, которая подразумевает заморозку по линии фронта. По его мнению, это "хорошая база для поиска мира".

"Мы ознакомились с предложениями Бразилия и Китая лишь после того, как они появились публично, это хорошая база для поиска мира", - заявил российский лидер.

Ранее в Министерстве иностранных дел официально опровергли заявления о создании в Украине оружия массового уничтожения.

Также и Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, что "мы никогда не говорили, что планируем создать ядерное оружие".