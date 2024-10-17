В Министерстве иностранных дел официально опровергли заявления о создании в Украине оружия массового уничтожения.

Спикер МИД Георгий Тихий отреагировал на публикацию в немецком таблоиде Bild якобы планов Украины по созданию ядерного оружия.

Он напомнил, что Украина отказалась от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала и с 1994 года остается участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"В Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения", - сказал Тихий.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что сказал Трампу - "или Украина вступает в НАТО, или у Украины будет ядерное оружие".

После этого немецкий таблоид BILD написал, что Украина "всерьез рассматривает" возможность создания своего ядерного оружия, но в Офисе президента это вскоре опровергли.

Также и Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте, что "мы никогда не говорили, что планируем создать ядерное оружие".

Мы анализировали в отдельном материале, зачем Зеленский представил "план победы" и заговорил о ядерном оружии для Украины.