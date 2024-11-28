США не планируют давать Украине ядерное оружие.

Об этом пишет издание Newsweek.

"Мы не планируем оснащать Украину ядерным оружием", – заявили изданию в Белом доме в ответ на слухи о такой возможности.

Напомним, информация о том, что в уходящей администрации Джо Байдена рассматривают такую возможность, появилась на прошлой неделе в газете The New York Times.

Трампистка из Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала "актом государственной измены" слухи о передаче Украине американского ядерного оружия.

Между тем война в Украине идет 1009-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись в Желтом и соседних населенных пунктах на Покровском направлении. Есть продвижение в самом Курахово, сохраняется серая зона в центре города. Также армия РФ продвинулась в сторону Разлива - к трассе на Курахово, идущей с запада. В Харьковской области россияне продвинулись в Кругляковке и расширили свой плацдарм на левом берегу реки Оскол.

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