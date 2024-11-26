Трампистка из Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала "актом государственной измены" слухи о передаче Украине американского ядерного оружия.

Напомним, информация о том, что в уходящей администрации Байдена рассматривают такую возможность, появилась на прошлой неделе в газете The New York Times.

"Это безумие и полная неконституционность, возможно, акт государственной измены. Это должно быть немедленно остановлено! Администрация Байдена пытается развязать ядерную войну и использовать ее как причину, чтобы остановить передачу власти Трампу?" - написала Тейлор Грин в соцсети X.

В свою очередь информацию NYT прокомментировал и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, идея передачи Киеву ядерного оружия "может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией", а передача такого оружия будет приравниваться к нападению на РФ.

"Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Последствия очевидны", - написал Медведев.

Ранее издание The Times заявило, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев. Такой прогноз якобы содержится в документе, подготовленном для Минобороны Украины.

Также сообщалось, что США готовят СБУ и армию Украины к ядерному удару.