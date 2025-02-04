Новый президент Америки Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека.

Об этом сообщает местный информационный портал Axios.

Американский лидер также подписал документ, который назвал "очень жёсткой" директивой, восстанавливающую кампанию "максимального давления" на Иран.

Ранее в Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID – грантового агентства, финансировавшего СМИ и организации влияния в Украине и по всему миру.

Перед этим Трамп объявил о грядущих отставках в руководстве этой организации, заявив, что USAID "управляет кучка радикалов-безумцев".

По данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году агентство распоряжалось средствами на сумму около 40 миллиардов долларов.

Напомним, в Евросоюзе собрались пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах, чтобы упростить высылку просителей убежища.

Как пишет британская газета Times, только за 2024 год страны ЕС получили более одного миллиона прошений об убежище, а недовольство населения действующей системой приёма мигрантов укрепило позиции "националистических и радикально-популистских партий по всей Европе".