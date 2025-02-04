Соединенные Штаты пока не готовы говорить о возможном месте встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по Украине, как и о прогрессе в урегулировании конфликта.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Советник главы Белого дома отказался обсуждать возможную площадку для переговоров Путина и Трампа. Он подчеркнул, что к сообщениям о подобных встречах следует относиться с осторожностью.

"США пока не готовы говорить о возможном месте встречи Трампа и Путина по Украине", - сказал Уолтц.

Он добавил, что мировое сообщество активно поддерживает президента Дональда Трампа в стремлении завершить конфликт справедливым образом, чтобы избежать новых войн.

Он отметил, что Белый дом получает различные отклики по этому вопросу, но пока не располагает информацией, которую можно было бы официально подтвердить.

Напомним, на днях Трамп заявил, что уже достигнут значительный прогресс по мирному урегулированию в Украине.

Ранее Зеленский назвал прямой контакт РФ и США без Украины "опасным".