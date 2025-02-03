В Киеве боятся, что новый президент США Дональд Трамп договорился с президентом России Владимиром Путины убрать Зеленского.

Об этом пишет Politico в статье "Украина в панике, поскольку США и Россия настаивают на проведении выборов".

Издание сообщает, что украинские официальные лица опасаются, что сближение позиций Вашингтона и Москвы может исключить их из обсуждения будущего их собственной страны.

Такие опасения вызвало то, что спецпредставитель Трампа Келлог и пресс-секретарь президента РФ Песков синхронно высказались о необходимости провести выборы в Украине.

Бывший украинский министр анонимно заявил изданию, что "сближение позиций Вашингтона и Москвы по вопросу выборов вызывает обеспокоенность".

"Я рассматриваю это как первый признак того, что Трамп и Путин согласны в одном – они хотят убрать Зеленского", – добавил министр.

Ранее о том, что США хотят, чтобы в Украине прошли выборы до конца года, особенно в случае перемирия на фронте, сообщил Reuters со ссылкой на Келлога.

Об этом сказал спецпредставитель нового лидера США Дональда Трампа – Кит Келлог, передаёт информагентство Reuters.

"В большинстве демократических стран выборы проводятся и во время войны. Я думаю, важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться", – сказал Келлог.

Как пишет издание, в Белом доме также обсуждают, следует ли настаивать на прекращении огня по линии соприкосновения, прежде чем пытаться заключить более постоянную сделку, заявили агентству два анонимных источника.

"Если в Украине состоятся президентские выборы, победитель может взять на себя ответственность за переговоры о долгосрочном пакте с Москвой", – предполагают собеседники Reuters.

Немногим позже о необходимости выборов в Украине объявил и Песков. Он снова заявил о необходимости отменить указ Зеленского на запрет переговоров с Путиным. Говорит, без него "преждевременно" даже обсуждать возможный состав участников переговоров.

Также Россия требует проведения выборов, поскольку считает Зеленского "нелегитимным".

"Тема выборов в Украине важна для проведения будущих переговоров. Полномочия Зеленского де-юре закончены, этот факт никто не может оспорить", - заявил спикер Кремля.

Комментируя заявления Трампа, что Вашингтон уже ведет переговоры с Москвой, Песков сказал, что "по всей видимости, контакты планируются", однако пока контактов с администрацией Трампа у Кремля не было.

У Зеленского отвергли идею Штатов о проведении выборов в Украине после прекращения огня.