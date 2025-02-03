Трамп хочет обменять помощь Штатов на редкоземельные металлы в недрах Украины
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен обменять редкоземельные металлы Украины на помощь США.
Об этом сообщает AFP.
"Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы", – сказал президент США.
Тем временем Трамп заявил, что уже достигнут значительный прогресс по мирному урегулированию в Украине, о чем сообщает пресс-пул американского президента.
Ранее сенатор Линдси Грэм говорил, что украинцы обладают огромными запасами полезных ископаемых и минералов.
Напомним, идеи заинтересовать новоизбранного президента Дональда Трампа украинскими месторождениями лития активно обсуждались украинскими властями после победы республиканца на выборах в США, что нашло отражение и в "плане победы" президента Владимира Зеленского.
В то же время эксперты сомневались, что украинский литий понадобится Трампу.
Как писали западные издания, Зеленский отложил до инаугурации Трампа подписание с США важного соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых.
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