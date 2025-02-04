В Европейском Союзе хотят пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах, чтобы упростить высылку просителей убежища.



Об этом пишет британское издание The Times.

По его данным, все больше государств Евросоюза склоняются к тому, что конвенция, принятая в 1951 году и подписанная 144 государствами, уже не соответствует вызовам времени.

В документе, который был подготовлен Польшей и вынесен на обсуждение главами МИДов стран ЕС, говорится, что конвенция принималась "в совершенно иной геополитической ситуацией, чем сегодня".



"Необходимо более широко рассмотреть круг проблем, с которыми мы сталкиваемся. Отсутствие альтернатив приему заявлений на предоставление международной защиты и соблюдение принципа невыдворения, безусловно, требуют глубокого обсуждения", - говорится в этом документе, с которым ознакомилась The Times.



Газета указывает на то, что в Европе с трудом справляются с потоком ходатайств о предоставлении статуса беженца. По ее данным, только за 2024 год страны ЕС получили более одного миллиона прошений об убежище, а недовольство населения этой системой укрепило позиции "националистических и радикально-популистских партий по всей Европе".

Ранее стало известно, что ястребы Трампа хотят высылать мигрантов из США целыми семьями, а также о том, что благодаря украинским мигрантам население Германии впервые за 30 лет выросло больше чем на миллион всего за год.