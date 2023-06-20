Население Германии впервые за 30 лет выросло сразу на 1,3%, или более, чем на миллион человек.

Главная причина - приток мигрантов, прежде всего украинских, пишет "Блумберг".

По данным немецкого Федерального статистического ведомства, в конце 2022 года в стране проживали 84,4 млн человек, в том числе 12,3 млн иностранцев.

Их доля среди населения увеличилась с 13,1% до 14,6%. Большинство из них имели турецкое (1,34 млн), украинское (1,05 млн) или сирийское (883 тыс.) гражданство. Больше всего мигрантов прибыли в прошлом году из Украины — 915 тысяч.

Число жителей Германии в возрасте до 20 лет увеличилось на 2,8% или на 427 тыс. в основном за счет иностранцев.

Как резюмирует Bloomberg, в следующем десятилетии демография станет мощным сдерживающим фактором для германской экономики.

Поэтому иммигранты, которые платят налоги и трудятся в стране, необходимы для дальнейшего ее экономического роста.

Ранее мы сообщали, что в Германии задумались о трудоустройстве украинских беженцев, потому что только каждый десятый переселенец из Украинынашёл в Германии официальную работу.

Известно, что сразу четверть уехавших в Германию украинских беженцев не планирует возвращаться на Родину.

Украинские беженцы в Германии пользуются теми же социальными благами, что и коренные жители страны. Примерно 60% из них живут на государственное пособие, и социальное ведомство оплачивает их жилье. 40% никакой помощи от немецкого государства не получают.

Сразу 34% украинских беженцев хотят оставаться в Германии до окончания боевых действий на родине, 26% планируют остаться там навсегда, 11% - еще на несколько лет, 2% - максимум на год. Остальные еще не решили, останутся ли они в Германии и на какой срок.