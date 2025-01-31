Украинцы снова могут привозить своих детей в Великобританию. Это стало возможным после того, как правительство отменило изменения в визовых правилах.

Об этом сообщает "Би-Би-Си".

В феврале 2024 года британское правительство без предварительного уведомления изменило визовые правила. Украинцы без права постоянного проживания в стране больше не могли принимать у себя родственников по программе Homes for Ukraine.

Благотворительные организации заявили, что ужесточение визовых правил привело к разделению семей, и некоторые отчаявшиеся родители были вынуждены привозить своих детей в Великобританию нелегально.

Сегодня правительство объявило, что заявку на спонсорство своего ребенка по программе Homes for Ukraine может подать родитель или законный опекун, находящийся в Великобритании по любой из визовых схем, доступных для украинцев.

Благотворительные организации назвали это "огромным облегчением для разделенных семей". Однако это не поможет тем, кто был вынужден расстаться с другими членами семьи, включая братьев и сестер, родителей или партнеров, отметила в интервью "Би-Би-Си" генеральный директор организации Work Rights Centre Дора-Оливия Викол.

По программе Homes for Ukraine в Великобританию с начала войны в 2022 году приехали более 190 тысяч человек.

Буквально на днях издание The Independent написало, что украинцам приходится обращаться к контрабандистам, чтобы ввезти в Британию своих детей.

А в ноябре британское правительство объявило, что визы украинским беженцам, которые пребывают на территории страны по схеме, введенной с 24 февраля 2022 года, продлят еще на 18 месяцев.