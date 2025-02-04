Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы Белого дома Дональда Трампа о заинтересованности США в украинских редкоземельных металлах.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

В своем ответе украинский президент сделал упор на полезных ископаемых, находящихся на территориях, контролируемых РФ.

"Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом", – сказал Зеленский.

Напомним, Трамп заявил, что намерен обменять редкоземельные металлы Украины на помощь США.

Заявление президента Соединенных Штатов уже раскритиковал канцлер ФРГ Олаф Шольц и обвинил Трампа в "эгоизме".

Между тем, как писали западные издания, Украина готова сотрудничать с Трампом по своим природным ресурсам взамен на гарантии безопасности.

Ранее экс-главком ВСУ Виктор Муженко говорил, что на неподконтрольных Киеву территориях находится половина всех украинских природных ресурсов.

Мы разбирались в отдельном материале, насколько реален обмен украинских месторождений полезных ископаемых в обмен на военную помощь США.