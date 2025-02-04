Украина предложила президенту США Дональду Трампу "особые условия" сотрудничества по своим ключевым природным ресурсам.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.

"Конечно, мы готовы работать с Америкой", - сказал он.

При этом Киев подчеркнул необходимость защиты этих ресурсов от России и Ирана.

А The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника написала, что Украина хочет от Трампа взамен на сделку по редкоземельным металлам "достаточные" гарантии безопасности, "чтобы не допустить попадания этих ресурсов в руки России".

Киев планировал подписать соглашение о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых еще с администрацией Джо Байдена в конце прошлого года, но это решили отложить и дождаться Трампа.

В декабре делегация правительства Украины встретилась с американскими бизнесменами в Вашингтоне, представив потенциальные сделки, которые включали приобретение лицензий на добычу полезных ископаемых напрямую либо через партнерство с существующими держателями лицензий. Но "остается неясным, насколько быстро и эффективно Украина сможет завершить эти сделки".

Украинские власти заявляют, что страна располагает месторождениями более 20 критических редкоземельных минералов, некоторые консалтинговые и инвестиционные компании оценивают их в несколько триллионов долларов. Но эксперты предупреждают, что истинную стоимость трудно оценить, поскольку многие запасы остаются недоступными, в частности из-за захвата территорий Россией.

Накануне Трамп заявил об обсуждении с Украиной гарантий для США по ее редкоземельным металлам. Президент США хочет, чтобы Киев "компенсировал" Вашингтону "почти 300 млрд долларов" оказанной поддержки.

Ранее Трамп заявил, что Байден не требовал денег от Европы на Украину и просто раздавал деньги США.

Между тем желание Трампа получить редкоземельные металлы Украины раскритиковал Олаф Шольц. Канцлер Германии обвинил президента США в "эгоизме". Шольц считает, что "было бы очень эгоистично и эгоцентрично" использовать полученные деньги сейчас для финансирования поддержки обороны Украины.

Напомним, как писали западные издания, Зеленский откладывал до инаугурации Трампа подписание соглашения с США о добыче полезных ископаемых.