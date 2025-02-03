Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что бывший глава Белого дома Джо Байден не требовал денег от Европы на Украину, а "попросту раздавал средства" США.

Об этом американский президент сказал журналистам в Овальном кабинете.

По словам Трампа, Соединенные Штаты вложили в помощь Украине почти 300 миллиардов долларов, а Европа - на 200 миллиардов меньше.

"Почему? Потому что Байден никогда не требовал с них денег, он просто раздавал наши средства", - подчеркнул он.

Американский лидер потребовал от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины, чтобы "уравнять" его с вложениями Вашингтона.

Ранее Трамп заявил, что уже достигнут значительный прогресс по мирному урегулированию в Украине. В то же время американский президент сказал, что намерен обменять редкоземельные металлы Украины на помощь США.М

Напомним, агентство Reuters писало, что в последний год каденции Байдена снизился объем поставок оружия из США в Украину.

А президент Владимир Зеленский опроверг заявления предыдущей власти США о выделении Украине 177 миллиардов долларов.