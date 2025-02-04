Идею передачи американцам украинских месторождений полезных ископаемых в качестве платы за военную помощь обсуждают уже давно.

Как писали американские СМИ, в прошлом году Киев даже отложил подписание договора с администрацией Джо Байдена о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых, чтобы заключить его уже с Дональдом Трампом.

Сейчас о теме заговорили вновь после того, как Трамп заявил: "Мы хотим гарантии по редкоземельным металлам. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них есть большие запасы редкоземельных металлов. Я ищу гарантии по редкоземельным металлам, они готовы их дать".

Вслед за этим западная пресса написала, что украинские власти действительно готовы такие гарантии дать. А взамен они хотят получить гарантии безопасности от США, чтобы эти месторождения не достались россиянам.

Однако любые проекты по передаче полезных ископаемых внешним инвесторам могут быть реализованы только при условии прекращения войны в Украине. В противном случае любой объект в любой момент может стать целью российской атаки. И в таких условиях никто в разработку месторождений не будет вкладывать ни копейки. Тогда как для разработки одного месторождения лития, как мы писали, нужно более миллиарда долларов.

Вариант передать права на разработку месторождений американцам ещё во время войны (с расчетом на начало разработки после завершения боевых действий), а взамен получить оружие также напоминает «продажу воздуха» - неизвестно сколько ещё будет идти война и под чьим контролем будут эти месторождения к ее окончанию.

Кроме того, даже прекращения огня без гарантий того, что война не возобновится, для инвесторов может быть недостаточно.

Нужны либо гарантии безопасности от США или НАТО (которые Вашингтон и при Байдене не демонстрировал готовности давать, а Трамп ещё менее к этому склонен), либо стратегические договоренности между РФ и Западом о системе безопасности в Европе, включающей гарантии невозобновления войны и мирный договор между Украиной и РФ. Но перспективы этого тоже пока, мягко говоря, крайне туманны.

Так или иначе, но прежде чем обсуждать освоение месторождений и другие моменты послевоенной жизни, нужно разобраться с главным вопросом: завершение войны в Украине.