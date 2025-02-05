Западные медиа выражают сомнения в обещаниях президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа.

Об этом пишет британская газета The Times.

Издание предполагает, что это может быть пиар-поддержкой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Многие комментаторы согласились, что это предложение было слишком смелым, чтобы воспринимать его всерьез. Но, пообещав, что США возьмут Газу под контроль, президент протянул израильскому лидеру политический спасательный круг", - говорится в сообщении.

Как известно, на родине премьер Израиля столкнулся с угрозами со стороны крайне правых членов правительства выйти из коалиции, если война закончится, а ХАМАС продолжит контролировать Газу.

"План Трампа по принудительному выезду почти двух миллионов жителей этой территории имеет мало шансов воплотиться в реальность, но позволяет Нетаньяху поразмыслить над этой идеей перед членами своего кабинета", - пишет издание.

Женевская конвенция, которую ратифицировали и США, и Израиль, запрещает насильственное переселение населения. При этом уточняется, что Трампу для отправки войск сначала понадобится одобрение Конгресса.

"Вопрос в том, следует ли воспринимать конференцию во вторник просто как очередной пример блефа и пустословия Трампа или как серьезное предложение, которое может перевернуть Ближний Восток", - резюмирует газета.

Между тем Саудовская Аравия осудила инициативу Трампа переселить палестинцев из Газы. МИД страны заявил, что не установит дипломатические отношения с Израилем, пока не будет создано независимое палестинское государство, а также раскритиковал "любые действия, нарушающие права палестинцев, включая оккупацию и насильственное переселение".

Напомним, западные издания сообщали, что Трамп сыграл решающую роль в заключении сделки между Израилем и ХАМАС.

Ранее мы писали, что Трамп прекратит финансирование Агентства ООН по оказанию помощи Газе (БАПОР).