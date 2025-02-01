Сегодня, 1 февраля, прошел завершающий этап соглашения по прекращению войны в Секторе Газа. Палестинская группировка ХАМАС передала Израилю еще трех заложников, в обмен на это были освобождены десятки палестинских заключенных.

Об этом сообщает Reuters.

Среди освобожденных Офер Кальдерон, гражданин Франции и Израиля с двойным гражданством и Ярден Бибас. Они были переданы сотрудникам Красного Креста в южном городе Газа Хан-Юнис перед отправкой в ​​Израиль.

Еще один заложник Кит Сигел был передан отдельно в морском порту города Газа.

В издании отмечают, что Бибас является отцом двух самых молодых заложников – Кфира, которому было 9 месяцев на момент похищения 7 октября 2023, и Ариэля, которому тогда было 4 года. ХАМАС утверждает, что дети вместе с матерью погибли во время израильского авиаудара, однако официального подтверждения этому нет.

В ответ Израиль должен освободить 182 палестинских заключенных.

Общее число переданных заложников достигло 18, включая пятерых тайцев.

Перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, Катара и США, продолжает действовать, хотя обе стороны обвиняют друг друга в нарушениях.

Напомним, 19 января в секторе Газа началось освобождение заложников, согласно заключенной сделке между движением ХАМАС и Израилем.