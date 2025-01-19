В секторе Газа началось освобождение заложников, согласно заключенной сделке между движением ХАМАС и Израилем.

ХАМАС передал представителям Красного Креста трех израильтянок, чьи имена были согласованы сегодня.

В Сети уже появились кадры передачи Красному Кресту трех израильских заложниц в Газе. Израильские СМИ пишут, что женщины передвигаются самостоятельно.

Тем временем в секторе Газа идут демонстрации в честь ХАМАС. Представители движения также присутствуют на улице с оружием в руках.

Напомним, сегодня вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Оно также подразумевает частичный отвод войск Израиля из сектора Газа и обмен части заложников.

Перемирие будет действовать 42 дня, в течение которых стороны должны будут договориться о постоянном прекращении огня и об обмене всех заложников. Соглашение является компромиссным.

Как известно, еще 15 января СМИ сообщили, что Израиль и ХАМАС заключили соглашение о скором освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

После этого жители Тель-Авива и Газы вышли на стихийные празднования. Также перемирие праздновал ХАМАС. Вооружённые отряды организации снова появилась на улицах, выйдя из тоннелей.

17 января премьер Израиля Нетаньяху подтвердил подписание соглашения с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня.