Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что заключена сделка с ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

Такое заявление он опубликовал сегодня в Х.

Заявляется, что он "получил от переговорной группы информацию о том, что достигнуты договоренности по сделке об освобождении заложников".

Теперь премьер-министр распорядился, чтобы сегодня был созван военный кабинет.

"Правительство будет созвано позже, чтобы одобрить сделку", - добавил Офис премьера. Сейчас ведется подготовка по возврату заложников.

О подписании сделки, которая подразумевает остановку огня на 42 дня и взаимный возврат заложников и пленных, стало известно 16 января.

Ультраправые силы в Израиле соглашение не приняли, потому что оно не обеспечивает полного разгрома ХАМАС, так как Израиль обязуется прекратить огонь в секторе Газа.

При этом СМИ прогнозируют, что Нетаньяху вряд ли пойдет у них на поводу и возобновит боевые действия, так как против этого выступает новоизбранный президент США Дональд Трамп.