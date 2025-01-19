Сегодня вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Оно также подразумевает частичный отвод войск Израиля из сектора Газа и обмен части заложников.

Перемирие будет действовать 42 дня, в течение которых стороны должны будут договориться о постоянном прекращении огня и об обмене всех заложников. Соглашение является компромиссным.

ХАМАС требовал постоянного перемирия и вывода всех израильских войск из сектора. Израиль же главной целью войны обозначил уничтожение ХАМАС и эта задача не выполнена.

Что, кстати, стало неожиданностью для большинства экспертов, которые в начале войны не сомневались, что хамасовцы будут полностью разгромлены израильской армией. Но этого не произошло.

ХАМАС сохранил контроль над сектором Газа и сохранил себя как боевую единицу. В целом, компромисс этот, скорее, в пользу ХАМАС, так как бои идут в секторе Газа и ущерб от войны для Газы и для Израиля несопоставим.

Следовательно, остановка огня более выгодна палестинской группировке, которая сможет оправиться от длительной борьбы и восстановить свои силы после больших потерь. Не случайно ХАМАС празднует перемирие как свою победу, а в Израиле из-за соглашения разразился правительственный кризис и одна из партий в знак протеста заявила об отставке своих министров и вышла из коалиции с премьером Нетаньяху.

Сам премьер Израиля постоянно подчеркивает, что перемирие временное, давая понять, что, по истечению 42 дней, боевые действия могут возобновиться. Но СМИ в этом сомневаются, так как против новой войны выступает Трамп.

Ему нужно заключение соглашения о нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии для ослабления влияния Ирана в регионе и для усиления контроля над рынком нефти. Но соглашения этого достичь непросто и в мирной обстановке (саудиты требуют создания палестинского государства, а Израиль против), в случае же возобновления войны оно станет и вовсе невозможным.

Поэтому Трамп, как прогнозируется, будет оказывать мощное давление на Нетаньяху, чтоб перемирие из временного стало постоянным.

Перемирие в Газе, по оценкам наблюдателей, стало крупной внешнеполитической победой Трампа. Хотя соглашение это было принято по наработкам администрации Байдена, именно давление Трампа на обе стороны (а, особенно, на Израиль, премьер которого близок к избранному президенту) стало решающим фактором.

В связи с этим уже проводятся аналогии и с войной в Украине, окончание которой, как заявлял сам Трамп, станет его одним из главных приоритетов. Однако, между двумя войнами есть существенная разница, которая делают задачу прекращения огня в Украине более сложной, чем в Газе.

Во-первых, в Газе, как минимум одна из воюющих сторон перемирия хотела (ХАМАС), в то время как на другую сторону (Израиль) у Трампа были прямые мощные рычаги влияния. По войне в Украине у Киева и Москвы прямо противоположные условия ее окончания.

При этом прямые рычаги влияния Вашингтон имеет только на украинские власти. На Кремль рычаги влияния, теоретически, тоже есть (ужесточение санкций, увеличение поставок оружия Украине, договоренности США и Китая о совместном давлении на РФ), но к быстрому изменению ситуации они не приведут, а по некоторым из них есть сомнения в способности и желании Вашингтона реализовать это на практике.

Во-вторых, если в скорейшем окончании войны в секторе Газа у Трампа был практический и вполне очевидный интерес (стремление достричь договоренности Израиля с саудитами), то по окончанию войны в Украине интерес не столь конкретный. В перспективе это могло бы стать основой для восстановления отношений РФ и США и для остановки дальнейшего сближения Москвы и Пекина, но это отдаленная перспектива.

И неизвестно - удастся ли ее достичь.

Разница в степени мотивации Трампа также является не последним фактором, влияющим на скорость процесса. Однако само по себе то, что война в Газе все ж таки остановлена, несмотря на изначально непримиримую позицию сторон, показывает, что неразрешимых ситуаций не бывает.

И компромисс, ради прекращения огня, найти всегда возможно.