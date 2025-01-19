Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу.

Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман со ссылкой на канцелярию политика.

Израильские СМИ публикуют текст соглашения между Израилем и ХАМАС.

Основными пунктами соглашения являются:

1. Целью сторон и посредников является достижение "окончательного консенсуса" об обмене заложниками и заключенными и возвращении к устойчивому миру, что приведет к постоянному прекращению огня.

2. Первый этап включает в себя прекращение огня на 42 дня.

3. Израильские силы будут выведены из густонаселенных районов вдоль границ сектора Газа. Они будут размещены примерно в 700 метрах от границы, с возможным увеличением до 1100 метров в пяти локализованных точках.

4. Обмен пленными:

9 больных и раненых из списка 33 заложников, захваченных ХАМАС, будут освобождены в обмен на овобождение 110 палестинских заключенных с пожизненными сроками.

Израиль также освободит 1000 заключенных из Газы, которые не участвовали в событиях 7 октября 2023 года.

Пожилые заложники (старше 50 лет) будут обменяны в соотношении один к трем палестинцам, отбывающим пожизненное заключение, или один к 27 заключенным, отбывающим другие виды наказания.

Всего Израиль освободит 1110 палестинцев в обмен на освобождение 33 израильских заложников из 98, которые находятся в руках ХАМАС.

5. Разблокировка границы:

Израиль обязуется разблокировать границу между Египтом и сектором Газа. В частности, в районе "Филадельфийского коридора" Израиль на 42-й день после освобождения заложников начнет вывод сил и завершит его не позднее 50-го дня. Однако, как видим, этот вывод должен начаться после завершения 42-дневного перемирия. И если оно не будет продлено, то и вывода, скорее всего не будет.

Пограничный переход "Рафах" на границе сектора Газа и Египта будет открыт для перемещения гражданских лиц и раненых после освобождения всех женщин и детей. Ежедневно его смогут пересекать до 50 раненых боевиков в сопровождении не более трех человек.

6. Разблокируется Нецаримский коридор через центр Газы. Внутренне перемещенные безоружные палестинцы смогут вернуться в свои дома, в том числе на севере сектора (то есть близ границы с Израилем). Их транспортные средства будут досматриваться частным подрядчиком, выбранным посредниками.

Перемирие должно сегодня было стартовать в 8.30 по местному временем, однако так и не началось. Израиль заявил, что ХАМАС не передал список заложников.

Список ХАМАС передал около часа назад и соглашение о прекращении огня вступило в силу.

Тем временем министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ушел в отставку - в знак протеста против сделки с ХАМАС.

"В связи с утверждением правительством этого безответственного соглашения с террористической организацией ХАМАС - освобождением сотен убийц, на чьих руках кровь мужчин, женщин и детей, которые будут выпущены и в Иерусалим, и в Иудею и Самарию, при одновременном отказе от достижений ЦАХАЛ в войне, выводе израильских сил из сектора Газа и прекращении боевых действий - сделка является капитуляцией перед ХАМАС. Некоторое время назад министры от партии "Оцма Йехудит" - Итамар Бен-Гвир, Ицхак Васерлаоф и Амихай Элияу - подали премьер-министру Биньямину Нетаньягу заявления об отставке. С этого момента партия "Оцма Йехудит" не является частью коалиции", - говорится в заявлении "Оцма Йехудит".