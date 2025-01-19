Прекращение огня в секторе Газа не вступило в силу в 8:30, как планировалось ранее. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не передал согласованный ранее список заложников к обмену.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Обмен заложников был запланирован сегодня на 16:30.

Армия обороны Израиля заявила, что некоторое время назад она провела артиллерийский обстрел и нанесла несколько ударов с использованием беспилотников по объектам ХАМАС в северной и центральной части сектора Газа.

Сообщается, что ХАМАС все еще не отправил список трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены сегодня.

"Согласно директиве премьер-министра, прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства. Армия обороны Израиля продолжает наносить удары в секторе Газа, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства по соглашению", - сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Израильские СМИ со ссылкой на палестинскую группировку сообщают, что задержка с передачей имен связана с "техническими причинами".

Напомним, прекращение огня должно действовать 42 дня. За это время обе стороны должны будут договориться о постоянном прекращении огня и об освобождении всех заложников.