Прекращение огня в секторе Газа не вступило в силу. ХАМАС не передал список заложников к обмену
Прекращение огня в секторе Газа не вступило в силу в 8:30, как планировалось ранее. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не передал согласованный ранее список заложников к обмену.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Обмен заложников был запланирован сегодня на 16:30.
Армия обороны Израиля заявила, что некоторое время назад она провела артиллерийский обстрел и нанесла несколько ударов с использованием беспилотников по объектам ХАМАС в северной и центральной части сектора Газа.
Сообщается, что ХАМАС все еще не отправил список трех женщин-заложниц, которые должны быть освобождены сегодня.
"Согласно директиве премьер-министра, прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства. Армия обороны Израиля продолжает наносить удары в секторе Газа, пока ХАМАС не выполнит свои обязательства по соглашению", - сообщил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.
Израильские СМИ со ссылкой на палестинскую группировку сообщают, что задержка с передачей имен связана с "техническими причинами".
Напомним, прекращение огня должно действовать 42 дня. За это время обе стороны должны будут договориться о постоянном прекращении огня и об освобождении всех заложников.