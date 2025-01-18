Прекращение огня в секторе Газа начнется утром 19 января в 8:30 по местному времени (совпадает с временем в Киеве).

Об этом сообщает пресс-служба МИД Катара, где проходили переговоры.

Прекращение огня будет действовать 42 дня. За это время обе стороны должны будут договориться о постоянном прекращении огня и об освобождении всех заложников.

В свою очередь правительство Израиля утвердило сделку с ХАМАС о прекращении огня и обмене пленными и освобождении заложников. Ранее сообщалось, что первых заложников отпустят утром воскресенья.

24 израильских министра проголосовали за соглашение, восемь против.

Ранее мы писали, что ультраправые силы в Израиле не приняли соглашение, потому как оно не обеспечивает полного разгрома ХАМАС, так как Израиль обязуется прекратить огонь в секторе Газа.

Но СМИ прогнозируют, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вряд ли возобновит боевые действия после истечения 42 дней, так как против этого выступает новоизбранный президент США Дональд Трамп.