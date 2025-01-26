Заместитель главы МИД Израиля Шарен Хаскель выдвинула в парламенте инициативу передать ВСУ оружие российского производства, захваченное в Ливане, Газе или на других фронтах.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время встречи поблагодарил Хаскель за предварительно внесенное предложение.

По информации, такая инициатива стала важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны.

"Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", - говорится в сообщении.

При этом в СМИ и в соцсетях появилась информация о том, что передача Израилем российского оружия Украине уже начата. Также выяснилось, что за последние дни несколько военных самолетов ВВС США перелетели с авиабазы Рамштайн в Германии сначала на базу Хацерим на юге Израиля, а оттуда - в город Жешув на востоке Польши, что у границы с Украиной.

Однако в МИД Израиля опровергли возможность передачи трофейного оружия Украине.

"Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", - заявил представитель МИД в комментарии российским СМИ.

Отмечается, что Израиль продолжает воздерживаться от передачи военного снаряжения и вооружений Киеву.

Напомним, в посольстве Украины утверждают, что Израиль хочет передать Киеву оружие российского производства, которое захватила израильская армия в Газе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что Израиль не будет передавать Украине оружие, поскольку оно может попасть в Иран.