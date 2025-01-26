Израиль опровергает передачу Украине захваченного в Газе российского оружия. СМИ пишут о начале поставок
Заместитель главы МИД Израиля Шарен Хаскель выдвинула в парламенте инициативу передать ВСУ оружие российского производства, захваченное в Ливане, Газе или на других фронтах.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук во время встречи поблагодарил Хаскель за предварительно внесенное предложение.
По информации, такая инициатива стала важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны.
"Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса", - говорится в сообщении.
При этом в СМИ и в соцсетях появилась информация о том, что передача Израилем российского оружия Украине уже начата. Также выяснилось, что за последние дни несколько военных самолетов ВВС США перелетели с авиабазы Рамштайн в Германии сначала на базу Хацерим на юге Израиля, а оттуда - в город Жешув на востоке Польши, что у границы с Украиной.
Однако в МИД Израиля опровергли возможность передачи трофейного оружия Украине.
"Сообщения необоснованны. В политике государства Израиль по этому вопросу нет никаких изменений", - заявил представитель МИД в комментарии российским СМИ.
Отмечается, что Израиль продолжает воздерживаться от передачи военного снаряжения и вооружений Киеву.
Напомним, в посольстве Украины утверждают, что Израиль хочет передать Киеву оружие российского производства, которое захватила израильская армия в Газе.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что Израиль не будет передавать Украине оружие, поскольку оно может попасть в Иран.