На этой неделе Вашингтон выслал в поддержку Киева около 90 ракет-перехватчиков для американских комплексов ПВО Patriot, находившихся на хранении в Израиле.

Об этом пишет американский информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

По словам анонимных собеседников, что после того, как ЦАХАЛ объявил о выводе этих ракет из эксплуатации, украинские официальные лица обратились к союзникам с идеей: Израиль вернёт эти ракеты США, где восстановят их боеспособность и отправят ВСУ.

В течение нескольких месяцев Тель-Авив тянул с принятием этого шага, опасаясь ответных мер со стороны Москвы. Украинский чиновник сообщил Axios, что премьер Биньямин Нетаньяху в течение нескольких недель не отвечал на звонки по вопросу пересылки вооружений.

Однако в конце сентября 2024 года министр наконец одобрил эту идею, сообщил уже израильский чиновник. В то время Нетаньяху хотел поговорить лично с Владимиром Зеленским, чтобы получить его одобрение на ежегодное паломничество ультраортодоксальных израильтян в Умань, где находится могила известного раввина.

По словам украинского чиновника, Зеленский отказывался отвечать на звонки, пока Нетаньяху не одобрил сделку по ракетам Patriot.

Представитель Нетаньяху сообщил изданию Axios, что премьер-министр не возражает против вывода из эксплуатации американской системы ПВО с её возвращением в США, и отрицает какую-либо связь между этим решением и паломничеством хасидов в Украину.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что Израиль заранее проинформировал Кремль о своём шаге и подчеркнул, что "лишь возвращает систему Patriot в США", а не поставляет оружие в Украину.

По словам чиновника, Тель-Авив напомнил Москве, что это шаг, аналогичный тому, который Вашингтон предпринял два года назад, когда отправил артиллерийские снаряды из своего аварийного хранилища на территории Израиля в Украину.

Представитель канцелярии Нетаньяху подтвердил, что система Patriot была возвращена в США, добавив, что "нам неизвестно, была ли она доставлена в Украину".

Ранее Израиль опроверг передачу Украине российского оружия, захваченного у палестинцев в Газе.

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