Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что запретил переводить "высококвалифицированный персонал Воздушных сил" в пехоту.

Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Андрею Цаплиенко.

По его словам, эти специалисты чрезвычайно важны, так как имеют уникальный опыт и являются результатом значительных затрат, из-за чего их невозможно заменить.

При этом он дал понять, что весь остальной персонал продолжат переводить из-за нехватки живой силы на фронте.

Сырский признал, что в настоящем времени темпы мобилизации не покрывают потребности ВСУ в пополнении.

"Мы должны поднять адекватное количество личного состава в механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не перекрывают эту потребность. Поэтому приходится уменьшать, в частности, логистическую составляющую и составляющую обеспечения", - сказал Сырский.

Напомним, в командовании Воздушных сил заявили о создании специальной комиссии, которая расследует информацию о переводе ценных авиационных специалистов в пехоту, по поводу чего в последние дни возник крупный скандал.

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