В Воздушных силах создали специальную комиссию, которая расследует информацию о переводе ценных авиационных специалистов в пехоту, по поводу чего в последние дни возник крупный скандал.

Объявление об этом появилось в Фейсбуке командования Воздушных сил.

"Сообщаем, что в Воздушных силах создана специальная комиссия, которая изучает положение дел о переводе военнослужащих Воздушных сил в другие роды и виды Вооруженных сил Украины. Комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может оказать существенное влияние на боеспособность подразделений Воздушных сил. Прежде всего это касается тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западных образцах вооружения. Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных сил", - сказано в публикации.

То есть перевод в пехоту всех остальных в командовании допускается.

Напомним, позавчера несколько источников сообщили, а Генштаб подтвердил, что из-за дефицита людей в пехоте туда переводят техников, механиков и других специалистов из Воздушных сил, сокращая мобильные огневые группы и "обнажая целые регионы". По утверждению Марьяны Безуглой, это делается по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

После резонанса в медиа Владимир Зеленский рассказал, что дал команду не переводить специалистов Воздушных сил в пехоту.