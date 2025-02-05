В разных концах света официальные лица осудили предложение президента США Дональда Трампа взять сектор Газы под американский контроль, переселив палестинцев в другие страны.

Об этом сообщает The Guardian.

Реакция на слова главы Белого дома последовала из стран Западной Европы, России, Китая, Турции и других государств.

1. Китай

"Мы выступаем против принудительного перемещения и переселения населения в секторе Газа", — заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Также он добавил: Пекин "всегда считал, что палестинцы, управляющие Палестиной — это основополагающий принцип послевоенного управления в секторе Газа".

2. Западная Европа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что палестинцам "необходимо позволить вернуться домой и восстановиться, и мы должны быть с ними в этом восстановлении на пути к решению о двух государствах".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сектор Газа принадлежит палестинцам, и их изгнание было бы неприемлемым и противоречило бы международному праву: "Это также привело бы к новым страданиям и новой ненависти".

Представитель МИД Франции Кристоф Лемуан отметил, что Париж не принимает "любое принудительное перемещение палестинского населения из Газы, что будет представлять собой серьезное нарушение международного права, посягательство на законные чаяния палестинцев, а также будет серьезным препятствием на пути к решению о двух государствах и серьезным дестабилизирующим фактором для наших близких партнеров Египта и Иордании, а также для всего региона".

3. Россия

"Урегулирование на Ближнем Востоке возможно только на основе принципа сосуществования двух государств", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

4. Турция

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал план Трампа "неприемлемым". Он сказал, что перемещение палестинцев из Газы — это то, что "ни мы, ни регион не можем принять".

5. Катар

Представитель министерства иностранных дел Катара, который выступает ключевым посредником в переговорах по Газе, заявил, что "пока слишком рано говорить о проблеме палестинцев и перемещения".

"Мы знаем, что палестинская сторона испытывает много травм, когда дело доходит до перемещения. Однако, опять же, пока рано об этом говорить, потому что мы не знаем, чем закончится эта война", - сказал он.

Кроме того, в Управлении ООН по правам человека заявили, что "любое насильственное перемещение или депортация людей с оккупированной территории строго запрещены".

А президент Палестины Махмуд Аббас заверил, что "палестинцы не откажутся от своих земель, прав и святых мест.

"Сектор Газа является неотъемлемой частью территории государства Палестина наряду с Западным берегом и Восточным Иерусалимом", - сказал Аббас.

Напомним, Трамп представил свой план насчет сектора Газа на совместной пресс-конференции с премьером Израиля. ХАМАС уже отверг этот план.

Ранее западные медиа выразили сомнения в намерениях президента США переселить палестинцев из сектора Газа.