В администрации президента США Дональда Трампа существуют разногласия по поводу способов урегулирования конфликта в Украине.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на инсайдеров - бывших американских и украинских чиновников, а также источника, близкого к украинскому правительству.

По данным источников, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог "хотят использовать американские рычаги, чтобы подтолкнуть Владимира Путина уйти в отставку".

Отметим, что члены команды Трампа никогда не озвучивали идею отставки Путина. При этом сам Келлог недавно призывал к новым выборам в Украине, а не в России. Поэтому непонятно, является информация о желании Келлога и Уолтца убрать Путина достоверной либо это вброс, направленный на то, чтобы ещё более затруднить переговорный процесс Вашингтона и Москвы.

Другие соратники Трампа, сообщил NBC, выступают за сокращение помощи Украине, чтобы добиться скорейшего прекращения конфликта. Среди вероятных сторонников такой позиции телеканал назвал вице-президента Джей Ди Вэнса.

Издание такой подход осуждает.

"Это фактически разоружит Украину и таким образом будет равносильно капитуляции перед Россией", - пишет NBC.

Также NBC подтверждает, что администрация Трампа на прошлой неделе по неясной причине "ненадолго задержала" поставки оружия в Украину. С тех пор поставки возобновились.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Путиным.

А Трамп говорил, что с Украиной и Россией уже ведутся переговоры и они "очень конструктивны".