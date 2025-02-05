Контакты между Россией и США по урегулированию ситуации в Украине интенсифицировались и идут по линии отдельных ведомств.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что Вашингтон проводит конструктивные переговоры с Киевом и Москвой.

"Контакты по линиям отдельных ведомств действительно есть. В последнее время они интенсифицировались. Но каких-то деталей я сказать не могу", – рассказал журналистам представитель Кремля.

При этом он назвал заявление Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Владимиром Путиным "пустыми словами".

"Готовность должна на чем-то зиждиться, готовность и желание. Она не может зиждиться на законодательном запрете таких переговоров для Зеленского. Поэтому пока кроме как пустые слова это невозможно воспринимать", - сказал Песков.

Также он снова заявил о "нелегитимности" Зеленского по мнению Москвы, но добавил ,что, "даже несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров". По его словам, исходя из ситуации на фронте, где РФ удается медленно продвигаться, "в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться из Киева".

Между тем глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что США могут вскоре представить свои инициативы по завершению войны в Украине. Он считает, что до июня ситуация по урегулированию "может проясниться".

"Но требуется серьезный консенсус сторон", - отметил Фидан.

Напомним, Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Путиным.

Также днем ранее Трамп заявил, что с Украиной и Россией уже ведутся переговоры и они "очень конструктивны".