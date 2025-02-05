Если США прекратят оказывать военную помощь Украине, то следом может ослабить поддержку и Европа. Тогда Украина потеряет минимум 60% всей помощи.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

По его словам, пока военная помощь от США не остановлена, однако любые задержки или ограничения могут привести к потерям территорий.

"Военная помощь критически важна. Сегодня США обеспечивают около 30% обороноспособности Украины", - написал президент.

Также он отметил, что последствия могут привести к потере территорий и "победе Путина".

"Если американская помощь прекратится, это окажет влияние на европейских лидеров и ослабит всю коалицию. Мы будем не только зависеть от американской помощи, но и столкнемся с риском прекращения европейской поддержки. Это будет не просто 30% или 35% – мы можем потерять не менее 60% общего объема помощи. Риск территориальных потерь и побед Путина значительно возрастет", - заявил Зеленский.

Со слов главы государства, это является очень серьезной угрозой.

Накануне Зеленский дал интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором заявил о готовности к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Между тем недавно Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот не требовал денег от Европы на Украину, а "попросту раздавал средства" США.