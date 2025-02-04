Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ погибшими составляют 45 100 человек.

Такая цифра прозвучала в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, что 8 декабря президент заявлял о 43 тысячах погибших. Исходя из чего, число убитых почти за два месяца выросло на 2100 человек.

Таким образом, ежедневные потери ВСУ погибшими, по логике президента, составляют 36 человек в день (или около тысячи в месяц).

Также за этот период раненых стало больше на 20 тысяч человек - в начале декабря Зеленский говорил о 370 тысячах, а сейчас заявил о 390 тыс. Это по 344 человека в день или примерно по десять тысяч в месяц.

Исходя из этих цифр, не совсем понятно, откуда у ВСУ появились проблемы с мобилизацией, о которых недавно заявляло руководство армии.

От нардепов ранее звучала цифра, что сейчас набирают в армию по 15-20 тысяч новобранцев каждый месяц.

И, получается, что этот набор в полтора-два раза перекрывает, если опираться на статистику Зеленского, потери ВСУ, которые, если верить данным президента Украины, составляют 10-11 тысяч в целом (убитыми и ранеными).

То есть цифры, озвученные сейчас Зеленским, прямо противоречат информации главкома Сырского, который недавно говорил, что темпы мобилизации не позволяют восполнять потребности ВСУ в пополнении (поэтому и приходится переводить в пехоту солдат из сил ПВО и медиков).

При этом есть и другие оценки украинских потерь. Например, спецпредставитель Трампа по Украине Келлог в январе заявил, что Украина потеряла более 90 тысяч военных убитыми.

Главред "Цензора" Бутусов в начале декабря заявлял, что количество погибших составляет 70 тысяч, пропавших без вести – 35 тысяч.