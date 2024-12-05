Генеральный штаб ВСУ передал ставке верховного главнокомандующего данные о потерях в армии убитыми и пропавшими без вести. Таких 105 тысяч человек.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, подтвержденное количество погибших составляет 70 тысяч, пропавших без вести – 35 тысяч.

Ранее The Economist сообщил, что число погибших украинских военных составляет 60-100 тысяч. Владимир Зеленский в ответ заявил, что эти цифры преувеличены, и реальное число меньше 80 тысяч.

Война в Украине идет 1016-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 5 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась на Кураховском и Покровском направлениях, в Курахово захвачена большая часть города. В Харьковской области отбитые накануне позиции на правом берегу реки Оскол, по карте DeepState, уже под контролем ВСУ. РФ готовится к наступлению на Херсон.

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