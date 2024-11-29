В Украину вернули тела 502 погибших украинских военных. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших Защитников", - говорится в сообщении.

Удалось вернуть тела погибших военных:

397 из Донецкого направления;

24 из Луганского направления;

64 из Запорожского направления;

из моргов на территории России возвращено 17 погибших.

Российские журналисты пишут, что Украина вернула 48 тел погибших россиян.

Накануне в Украину вернули тела 563 погибших военных по результатам репатриационных мероприятий, 320 из них погибли на Донецком направлении, 89 - на Бахмутском. Еще 154 тела находились в моргах РФ.

Война в Украине идет 1010-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.