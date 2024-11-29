В Украину вернули тела 502 погибших украинских военных
В Украину вернули тела 502 погибших украинских военных. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
"По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Правительству Украины территорию возвращены тела 502 павших Защитников", - говорится в сообщении.
Удалось вернуть тела погибших военных:
- 397 из Донецкого направления;
- 24 из Луганского направления;
- 64 из Запорожского направления;
- из моргов на территории России возвращено 17 погибших.
Российские журналисты пишут, что Украина вернула 48 тел погибших россиян.
Накануне в Украину вернули тела 563 погибших военных по результатам репатриационных мероприятий, 320 из них погибли на Донецком направлении, 89 - на Бахмутском. Еще 154 тела находились в моргах РФ.
Война в Украине идет 1010-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.