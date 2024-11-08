В Украину вернули тела 563 погибших военных по результатам репатриационных мероприятий. 320 погибли на Донецком направлении, 89 - на Бахмутском. Еще 154 тела находились в моргах РФ.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Напомним, 18 октября в Украину вернули тела 501 погибшего военного, 382 из них погибли на Авдеевском направлении.

Война в Украине идет уже 987-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Российские войска продвинулись к юго-западу от Селидово, сообщает Deep State. Также они продвинулись в районе Максимовки, военные пишут, что войска противника дошли уже до села Сухие Ялы и ведут за них бои.

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